Хасавюртовский район, Дагестан, , 11:26 — REGNUM В Дагестане планируется реализовать проект по созданию памятника героям Великой Отечественной войны, первыми водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом. Знаменитая фотография фотокорреспондента Евгения Халдея, который запечатлил этот исторический момент, взята за основу памятника.

На ней изображены уроженец Дагестана Абдулхаким Исмаилов, Алексей Ковалев — житель Украины и Леонид Горычев, призванный на фронт из Белоруссии. В память о своем героическом земляке власти Хасавюртовского района решили поставить памятник. Этот вопрос был обсужден на встрече главы района Джамбулата Салавова с членом президиума — председателем Комиссии по сохранению исторической памяти и традиций Международной Общественной палаты Керимханом Умахановым. По его словам, инициативу поддержали мусульманские лидеры России и Дагестана.

Как стало известно, проект памятника в настоящее время создает скульптор, народный художник России Салават Шербаков. В ближайшее время он посетит регион и представит эскизы. Планируется после одобрения проекта памятника отлить три экземпляра, один из которых будет установлен на родине Абдулхакима Исмаилова в Дагестане, а остальные — на родине двоих других участников памятного водружения знамени.