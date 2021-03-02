Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Отказ от двухэтапной вакцинации от коронавируса, призванный расширить число привитых людей, грозит формированием менее стойкого иммунитета к COVID-19 и скептическим отношением людей к повторной прививке, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

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Технологии применения вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna предполагают ввод препарата в два этапа. Однако британские инфекционисты предлагают отложить повторные прививки, чтобы охватить на первом этапе как можно больше людей.

Такая защита будет менее надёжной, но более массовой. По словам Фаучи, эта стратегия понятна, но нецелесообразна для США. Получается, что сначала власти объявили людям, что нужны две прививки, а затем передумали.

«Полагаю, что это стало бы как минимум содержащим вызов посланием», — сказал Фаучи.

Он призвал следовать прежней двухэтапной стратегии, так как она более надёжна, в том числе против новых штаммов коронавируса. Кроме того, добавил инфекционист, эффективность «разового применения» вакцин Pfizer и Moderna недостаточно доказана.

Необходимости в переходе к «одноэтапной вакцинации» нет и потому, что в США зарегистрирована третья вакцина, созданная Johnson & Johnson, а также расширено производство ранее одобренных вакцин.

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