Джакарта, 2 марта 2021, 11:22 — REGNUM Миномёт был обнаружен на берегу реки Ципинанг в индонезийской провинции Восточная Джакарта, сообщает CNN Indonesia.
Находку обнаружил местный житель, искавший железо. На место сразу вызвали полицию и группу по обезвреживанию бомб.
В полиции Индонезии пояснили, что найденный миномёт весил около 50 килограммов. Правоохранительные органы приступили к расследованию.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2021 года в индонезийском городе Банда-Ачех прогремел взрыв.
Подробнее в материале: Полиция Индонезии определила точное место взрыва в Банда-Ачех