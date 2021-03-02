Оренбург, , 11:22 — REGNUM Управление ЖКХ администрации Оренбурга 2 марта работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе мэрии, комментируя информацию об обысках.

«1 марта в здании управления ЖКХ администрации города работали правоохранительные органы. Проводились следственные действия осуществлялась выемка документов, начальник отдела технического контроля программ МКУ «ЖКХ» Ольга Иващенко была задержана», — сообщает мэрия.

Напомним, в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки. По версии следствия, сотрудница администрации получила 500 тыс. рублей за беспрепятственную приемку работ по муниципальным договорам о благоустройстве.

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