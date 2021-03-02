Кострома, 2 марта 2021, 11:35 — REGNUM В Костроме перерасчёты за недогрев батарей будут осуществляться автоматически. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил замглавы костромской администрации, курирующий сферу городского хозяйства Анатолий Кошкин.

Батарея еле греет
Батарея еле греет

Речь идёт о массовых случаях недогрева, затрагивающих жителей целого дома или района. В единичных случаях горожанам придётся действовать по старинке — обращаться в управляющую компанию для составления акта или жаловаться в Управление ЖКХ городской администрации.

«Автоматически будут осуществляться перерасчёты, связанные с некачественным отпуском тепла с источника, когда речь идёт о массовых недогревах целого дома или сразу нескольких домов. Приведу пример: если мы или управляющая компания получит несколько сигналов о недогреве с одного дома, это как раз подпадает под автоматизацию. В этом случае представители управляющей компании и ТГК-2 выедут на объект, составят акт, УК отправит распечатки приборов учёта ресурсоснабжающей организации, и она произведёт перерасчёт. Автоматические перерасчёты будут делаться и в том случае, если есть ограничения гидравлического режима. Например, в одном из районов Костромы ТГК-2 производит ремонт труб, жителей переключают на резервный источник, чтобы не лишать тепла, но давление в коммуникациях из-за этого снижается, соответственно уменьшается расход теплоносителя и происходит недогрев», — объяснил чиновник.

Отметим, что следить за чистотой и правильностью перерасчётов в Костроме будет Анатолий Кошкин — в недавнем прошлом бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2.

Справка: тепловые коммуникации Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям концессионного соглашения в 2021—2023 годах территориальная генерирующая компания должна осуществить капитальный ремонт 57,5 км труб, в том числе в 2021 году — 20,5 км труб. Из них 3,5 км магистральных сетей и 17 — внутриквартальных.

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