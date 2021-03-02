Кострома, , 11:35 — REGNUM В Костроме перерасчёты за недогрев батарей будут осуществляться автоматически. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил замглавы костромской администрации, курирующий сферу городского хозяйства Анатолий Кошкин.

Батарея еле греет

Речь идёт о массовых случаях недогрева, затрагивающих жителей целого дома или района. В единичных случаях горожанам придётся действовать по старинке — обращаться в управляющую компанию для составления акта или жаловаться в Управление ЖКХ городской администрации.

«Автоматически будут осуществляться перерасчёты, связанные с некачественным отпуском тепла с источника, когда речь идёт о массовых недогревах целого дома или сразу нескольких домов. Приведу пример: если мы или управляющая компания получит несколько сигналов о недогреве с одного дома, это как раз подпадает под автоматизацию. В этом случае представители управляющей компании и ТГК-2 выедут на объект, составят акт, УК отправит распечатки приборов учёта ресурсоснабжающей организации, и она произведёт перерасчёт. Автоматические перерасчёты будут делаться и в том случае, если есть ограничения гидравлического режима. Например, в одном из районов Костромы ТГК-2 производит ремонт труб, жителей переключают на резервный источник, чтобы не лишать тепла, но давление в коммуникациях из-за этого снижается, соответственно уменьшается расход теплоносителя и происходит недогрев», — объяснил чиновник.

Отметим, что следить за чистотой и правильностью перерасчётов в Костроме будет Анатолий Кошкин — в недавнем прошлом бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2.

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