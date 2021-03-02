Костромичам пообещали уменьшить плату за отопление автоматически
Кострома, 2 марта, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Костроме перерасчёты за недогрев батарей будут осуществляться автоматически. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил замглавы костромской администрации, курирующий сферу городского хозяйства Анатолий Кошкин.
Речь идёт о массовых случаях недогрева, затрагивающих жителей целого дома или района. В единичных случаях горожанам придётся действовать по старинке — обращаться в управляющую компанию для составления акта или жаловаться в Управление ЖКХ городской администрации.
Отметим, что следить за чистотой и правильностью перерасчётов в Костроме будет Анатолий Кошкин — в недавнем прошлом бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2.
Справка: тепловые коммуникации Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям концессионного соглашения в 2021—2023 годах территориальная генерирующая компания должна осуществить капитальный ремонт 57,5 км труб, в том числе в 2021 году — 20,5 км труб. Из них 3,5 км магистральных сетей и 17 — внутриквартальных.