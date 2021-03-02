Подгорица, , 11:21 — REGNUM В 2020 году в дефицит госбюджета Черногории составил 461 миллион евро, что на 130 миллионов больше запланированного.

Из этой суммы дефицит бюджета государства составил 422,6 миллиона евро, а минус муниципалитетов — 38,5 миллиона евро.

«Пандемия коронавируса и ее влияние на экономические потоки в наибольшей степени определили движение государственных финансов в 2020 году. Значительное сокращение государственных доходов, вызванное снижением экономической активности и давлением на потребление из-за необходимости дополнительного финансирования системы здравоохранения — экономические меры, направленные на помощь гражданам и экономике, привели к росту дефицита государственных расходов до самого высокого уровня с момента обретения независимости», — говорится в документе» Анализ консолидированных государственных расходов на 2020 год».

По данным Министерства финансов во главе с Милойко Спаичем, сменившим Дарко Радуновича 4 декабря, государственные доходы в прошлом году составили 1,869 миллиарда евро, или 43,7 процента от расчетного валового внутреннего продукта (ВВП) в 4,279 миллиарда, и были ниже запланированного. 69,4 миллиона евро, в то время как по сравнению с 2019 годом сбор доходов ниже на 282,2 миллиона евро или 13,1 процента в результате значительного снижения экономической активности, вызванного пандемией.