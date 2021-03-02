Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Отношение граждан США к России и Китаю ухудшилось и достигло рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 1 марта социологической службой Gallup, сообщает The Hill.

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Так, согласно исследованию, 77% респондентов признались, что у них сложилось неблагоприятное мнение о России. Положительно к РФ относится лишь 22% американских граждан. В какой-то мере доброжелательное отношении к РФ имеют 25% опрошенных республиканцев, среди демократов такого же мнения придерживаются 18% участников опроса.

По данным Gallup, с прошлого года имидж России среди независимых политиков снизился на 12 пунктов — до 24%.

Что касается Китая, то благоприятное отношение к этой стране испытывают только 20% опрошенных жителей США. Этот показатель по сравнению с 2020 годом упал на 13%. При этом прошлогодний результат стал самым низким с конца 1990-х годов и рекордно низким после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

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Негативно к КНР относятся 79% опрошенных. При этом благосклонность республиканцев к Китаю упала на 13 процентных пунктов до 10%, в то время как у демократов снижение составило восемь процентных пунктов — до 27%.