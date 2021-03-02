Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту сокрытия денежных средств одной из фирм от налогообложения. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в 2020 году. Следователи считают, что должностные лица производственного предприятия укрыли более 9 млн рублей. Это произошло путём расчётов через счета третьих лиц и с помощью взаиморасчётов. При этом из той суммы должно было производиться взыскание сборов и налогов.

Сейчас следователи выясняют круг причастных к совершению преступления. Идёт расследование.