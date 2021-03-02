Душанбе, 2 марта 2021, 11:20 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.
Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество во время телефонного разговора. Отмечается, что правительство Китая готово выделить вакцину против коронавируса на безвозмездной основе.
Стороны также выразили готовность укрепить сотрудничество в сфере безопасности. Собеседники также обсудили председательство Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и предстоящий саммит в Душанбе.
Рахмон поздравил своего коллегу с традиционным китайским праздником Нового года. Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил народ Таджикистана с предстоящим праздником Навруз.
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