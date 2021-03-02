Вашингтон, , 11:23 — REGNUM В Соединённых Штатах съедобная машина установила два рекорда Гиннесса: по максимальной скорости и по дальности хода. Видео с необычным автомобилем размещено на YouTube-канале Jonny D.

В американском штате Вашингтон кондитеры устроили гонку двух съедобных болидов. Делали их девять человек. На приготовление машин было потрачено 46 часов. Общая масса съедобных авто составила 294 кг.

Один болид был окрашен в белый цвет, а второй — в чёрный. Победил автомобиль-торт с белым кузовом. Это и не удивительно, ведь за рулем победителя был настоящий гонщик Формулы-1 Майкл Андретти. Профессионалу удалось разогнать торт до 27,48 км/ч. А проехало авто 106,62 метров.

После заезда машину разобрали на куски и угостили бездомных людей.

Ранее стало известно, что австралийские компании Airspeeder и Alauda Aeronautics готовят к гонкам летающую машину MK3. Соревнования намечены уже на этот год. Первая версия авто будет управляться с помощью пульта дистанционного управления.

Читайте также: Audi представила гоночный болид RS 3 LMS