Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима 34-летнего выходца из Азии Исфандиёра Акрамова, который будучи приверженцем группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пропагандировал идеи «мирового джихада против неверных».

Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Исфандиёр Акрамов был задержан в Петербурге в январе 2020 года. Его изобличили в том, что в течение 2015 года он умышленно, посредством уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонил через интернет двух граждан Республики Таджикистан к поездке в Сирию для участия там в боевых действиях на стороне международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Акрамов приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в УФСБ.

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