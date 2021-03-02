Асбест, Свердловская область, 2 марта 2021, 11:19 — REGNUM Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку после сообщений о аварии с участием двух электровозов в Асбесте (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре проверят все обстоятельства инцидента, о котором ранее сообщили в СМИ со ссылкой на местного депутата. В ведомстве также изучат, кому принадлежали столкнувшиеся электровозы.
Информации о пострадавших в ходе аварии нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку после гибели 23-летней Полины Петровой, которую сбил товарный поезд на станции Билимбай (Свердловская область).
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