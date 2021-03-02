Краснодар, , 11:16 — REGNUM Чемпионат России по паралимпийскому плаванию открылся в Краснодаре 2 марта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. На состязания из 35 регионов страны съехались более 305 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходят до 5 марта.

«Для нас это значимый, статусный турнир. Мы принимаем элиту спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, и даем ребятам возможность проявить себя после долгого перерыва в соревновательной практике из-за пандемии», — отметил на церемонии открытия министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

Кубань на соревнованиях представляют, в том числе заслуженный мастер спорта из Выселковского района Александр Демьяненко, мастер спорта международного класса из Славянского района Наталья Павлюкова, мастер спорта из Краснодара Максим Бородаев.

В программе состязаний — заплывы на 50, 100, 150, 200 и 400 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также комплексное плавание и эстафеты. Лучшие участники войдут в паралимпийскую сборную России по плаванию на предстоящий чемпионат Европы.