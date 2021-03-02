Оренбург, , 11:15 — REGNUM В Оренбурге по итогам оперативной работы полиции возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы МКУ «ЖКХ» (структурного подразделения УЖКХ городской администрации). Чиновницу подозревают в получении крупной взятки, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, сотрудница муниципального казенного учреждения в период с 27 января 2014 года по 25 декабря 2020 года получила взятку в сумме более 500 тыс. рублей. Денежное вознаграждение предполагало ответные действия со стороны чиновницы — беспрепятственную приемку выполненных работ, а также подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам, заключаемым между компанией и МКУ «ЖКХ», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города для нужд муниципального УЖКХ.

По месту жительства и работы чиновницы проведены обыски. Изъяты документы, предметы, технические носители информации, имеющие значение для дела. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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