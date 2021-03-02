Касимов, Рязанская область, , 11:17 — REGNUM За убийство 18-летней девушки осуждён к лишению свободы житель города Касимова Рязанской области. 15 лет назад, будучи несовершеннолетним, он избил знакомую за отказ продолжить с ним вечер наедине, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В декабре 2005 года компания молодых людей распивала спиртные напитки. 17-летний юноша начал оказывать знаки внимания одной из знакомых, вызвался её проводить и возле дома стал настойчиво предлагать продолжить общение. Девушка отказала и тогда злоумышленник нанёс ей не менее 75 ножевых ударов, а затем ещё и избил деревянной лопатой. Рязанка скончалась на месте происшествия, задержать убийцу по «горячим» следам не удалось.

Преступление было раскрыто лишь спустя 15 лет, злоумышленник признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств Касимовский районный суд назначил обвиняемому 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, определением Рязанского областного суда срок наказания снижен на один месяц. Приговор вступил в законную силу.