Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в конце марта 2021 года. Об этом 2 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия.

Подлодка проекта 636.3

Подлодка «Магадан», заложенная 1 ноября 2019 года, станет третьим подводным кораблём для ТОФ в серии дизельных подводных лодок модифицированного проекта 636.3. Первая субмарина этой серии, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ России 25 ноября 2019 года. Вторая подлодка «Волхов» вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Скоро придёт черед и для «Магадана».

"Сегодня степень технической готовности корабля составляет более 80%. Идет завершающий этап подготовки корабля к спуску. Выполняется установка на корпус резино-технического спецпокрытия. Далее в графике — окончательная окраска, закрытие спусковых удостоверений и актов», — рассказали в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей. На их вооружении — новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение. В НАТО подлодки этого типа прозвали «чёрная дыра» в силу их бесшумности.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.