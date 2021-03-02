Владивосток, , 11:26 — REGNUM Во Владивостоке 1 марта участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Царьков отметил 95-й день рождения, власти города поздравили юбиляра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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После призыва в ряды Красной Армии Владимир Царьков попал на учебу в авиационное училище в город Николаев. Закончив учёбу, не прошел медкомиссию, и его оставили в технической роте в звании рядового, моториста. В конце 1944 года после освобождения Украины был передислоцирован в Херсонскую область. Там встретил Победу и продолжил служить в авиации.

Ветеран имеет награды, среди которых орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные медали, медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР».

В 2020 году во Владивостоке чествовали 35 участников Великой Отечественной войны, которым исполнилось 95, 100 и 105 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2020 года в Калуге мэрия поздравила со 105-летием ветерана Великой Отечественной войны Константина Ивановича Ермилова.