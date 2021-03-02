Подгорица, , 11:14 — REGNUM Министерство капитальных вложений Черногории сообщило, что со 2 мартав стране подорожали все виды топлива.

Литр бензина Eurosuper-98 подорожал на три евоцента и будет стоить 1,30 евро, а литр Eurosuper-95 будет стоить 1,27 евро, что на четыре евроцента больше, чем ранее

Евродизель будет продаваться за литр по 1,13 евро вместо нынешних 1,10 евро.

Литр мазута будет дороже на четыре евроцента и составит 1,11 евро.

Следующая коррекция цен будет произведена 15 марта.