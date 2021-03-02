Москва, , 11:22 — REGNUM Вопрос о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, рассмотрит 3 марта Басманный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие просит продлить экс-губернатору срок ареста до 8 июня.

«Материалы следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала назначены к рассмотрению на 3 марта на 11:30 мск», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ считает Фургала причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Убийства, полагает следствие, были связаны с коммерческими интересами Фургала и его соучастников.

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