Москва, , 11:19 — REGNUM На сдачу Государственной итоговой аттестации (ГИА) в Москве в 2021 году зарегистрировалось порядка 95 тыс. учащихся девятых классов. Об этом 2 марта сообщается в телеграм-канале министерства образования РФ.

При этом около 800 девятиклассников выбрали для сдачи форму Государственного выпускного экзамены (ГВЭ).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году, зарегистрированные на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) участники получат право изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также скорректировать сроки участия в экзаменах.

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