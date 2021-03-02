Омск, , 11:13 — REGNUM Омичи 2 марта пожаловались в социальных сетях на запах гари в городе.

«Наша система фиксирует ухудшение качества воздуха. Также это чувствуется в разных районах города», — говорится в сообщении паблика «Проект «Дыши» Омск» в соцсети «ВКонтакте» (опубликовано в 2 марта в 00:53 по местному времени).

В комментариях подписчики сообщают о «вони» на Водниках, «газовой камере» в районе ул. Бархатовой, «жуткой гари» в Нефтяниках и так далее.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 2 марта в период с полуночи до 10 утра в Омске сложились неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В настоящее время метеоусловия способствуют рассеиванию вредных примесей воздухе.

В региональном минприроды сообщили о том, что на автоматизированном посту наблюдения на улице К. Заслонова было зафиксировано превышение ПДК по пыли, мелкодисперсным частицам РМ10 и РМ2.5.

«Был организован выезд передвижной эколаборатории в Советский округ. Концентрация сероводорода составила 1 ПДК», — приводит информацию областного минприроды «12 канал Омск».