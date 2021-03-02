Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Американский сенатор Берни Сандерс похвалил высокопоставленных израильских чиновников здравоохранения, которые призвали правительство Израиля вакцинировать палестинцев. Об этом он написал 1 марта на странице в соцсети Twitter.

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Ссылаясь на новость о том, что израильские чиновники обратились к правительству страны с просьбой привить всех палестинцев, Сандерс написал, что аплодирует израильским чиновникам здравоохранения за их усилия.

«Обеспечение того, чтобы все палестинцы получали вакцины, — это правильная вещь как с точки зрения общественного здравоохранения, так и с моральной точки зрения. Я надеюсь, что израильское правительство последует их совету как можно скорее», — делится мнением американский законодатель.

1 марта правительство Израиля одобрило план вакцинации более 120 000 палестинцев, которые легально работают в израильских общинах.