Тбилиси, , 11:16 — REGNUM В Тбилиси в ходе столкновения сотрудников полиции с протестующими 2 марта возле парламента Грузии были задержаны семь человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«В соответствии со статьей 173, которая подразумевает неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов, задержаны семь человек», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что участники акции перекрыли проезжую часть и отказались выполнять требования сотрудников полиции уйти с дороги. Между правоохранителями и активистами произошла потасовка.

Ранее в грузинских СМИ сообщили, что протестующие вышли к парламенту с требованием, чтобы власти выпустили арестованного лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию и провели досрочные парламентские выборы.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

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