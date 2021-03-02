Москва, , 11:12 — REGNUM Положительно относятся к странам Европейского союза (ЕС) более половины жителей России (55%), отрицательно — 27%, Затруднились ответить 18%, приводит данные исследования ВЦИОМ.

В настоящее время отношения России со странами ЕС 40% опрошенных оценивают как прохладные (40%). Считают отношения нейтральными 26%, враждебными — 13%, теплыми — 8%, дружелюбными — 7%.

При этом, по мнению 40% респондентов, Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с ЕС. Уверены, что РФ нет смысла стремиться в Европу 35% участников опроса.

Опрос проведён 24 февраля 2021 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, лучше всего жители России относятся к Китаю (65%).

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