Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области министерство здравоохранения с 17 марта по 14 мая начнет принимать заявления от абитуриентов на заключение договоров о целевом обучении в медицинских высших учебных заведениях.

Подать заявления можно с понедельника по пятницу в министерстве по адресу: город Пенза, улица Пушкина, дом 163. В числе документов должна быть копия паспорта абитуриента. В случае, если абитуриенту нет 18 лет на момент подачи заявления, необходимо прикладывать расписку и копию паспорта одного из родителей либо законного представителя. Более подробную информацию можно узнать на сайте министерства в разделе «Для поступающих в вузы».

ИА REGNUM ранее сообщало, руководству колледжей и профучилищ Пензенской области совместно с региональным минобразования поручено укрепить деловые связи в сфере подготовки специалистов с конкретными производствами. Старшекурсников было бы целесообразно трудоустроить на действующие производства с соблюдением сокращенного режима работы, чтобы будущие специалисты смогли не только приобрести опыт, но и заработать.

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