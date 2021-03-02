Седжон, Южная Корея, , 11:12 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей сухопутных войск в Седжоне. Общее число подтверждённых случаев заражения в армии увеличилось до 579. Из них 564 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 344 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 90 372.

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