Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM После выговора, который получил глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко от губернатора Ростовской области, пользователи социальных сетей запустили флешмоб #ПозвониВасилию.

«Алло, Василий, я тут еду в Ростов по улице Северной. Дорога как на кладбище. Вы бы не могли сказать Геннадию, чтобы он за пять дней здесь навёл порядок?» — обратился автор одного из видеороликов к главе региона Василию Голубеву.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор отчитал батайского сити-менеджера за состояние дорог в городе. Голубев дал градоначальнику пять дней на благоустройство. При этом подписчики главы региона отметили, что Батайск — не единственный город с «убитыми» дорогами.

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