Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году откроется субсидируемый авиарейс в Екатеринбург, в последующие два года предполагается запуск воздушных рейсов ещё в два города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В этом году сфере воздушного транспорта в регионе откроется новое направление перевозок: Ульяновск — Екатеринбург. Региональные власти отмечают, что в 2022—2023 годы планируется организовать авиамаршруты в Калининград и Минеральные воды.

Отметим, что Ульяновская область включена в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год: речь идёт о рейсах в Екатеринбург и Новосибирск. Софинансирование со стороны Ульяновской области составляет 30,5%.

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Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу развивать сеть воздушных перевозок между региональными центрами страны, минуя Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году пассажиропоток международного аэропорта «Ульяновск» (Баратаевка) сократился на 15%. Авиаперелёты выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь.

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