Минск, , 11:11 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии передал в генеральную прокуратуру республики документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба белорусского СК.

Уточняется, что главным следственным управлением СК страны закончено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской.

По версии следователей, правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля в ходе выборов президента страны в прошлом году.

Для этого последние, по данным следствия, искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям и 5 августа 2020 года организовали встречу, на которой была и Тихановская.

«Обвиняемые с её участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники милиции задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года, и по результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Белоруссии.

«Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в генеральную прокуратуру», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который существенным образом ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.