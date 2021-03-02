Москва, , 11:08 — REGNUM В результате политики российского правительства в РФ появился довольно большой слой населения, который ненавидит это правительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая, рассуждая о проблеме бедности, сказала, что ее решение зависит от темпов экономического роста, а также что правительство работает над повышением реальных доходов населения.

«Базовая вещь — это, конечно, экономический рост. Тут она права. А экономического роста нет. Имеет место экономический спад. По этой причине доходы населения падают. Причем, что самое неприятное, сокращается средний класс, — сказал Хазин. — То есть люди со средним уровнем дохода становятся бедными. А люди этого не прощают. Фактически в результате политики правительства появляется довольно большой слой населения, который это правительство ненавидит. За то, что оно лишило их того, что они считали нормой».

А что касается государственной поддержки, то, как подчеркнул Хазин, формально и юридически она имеет место.

«Но качество этой поддержки… Вспомните историю с выплатами медикам. В отчетах всё зашибись. Но, знаете, есть такая замечательная фраза Экзюпери: «В действительности всё не так, как на самом деле». Вот я могу вас уверить, что в действительности всё не так, как в отчетах. Поэтому у меня есть сомнение, что правительство в этом плане работает эффективно», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее работу правительства РФ жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.

Читайте ранее в этом сюжете: Или саботаж, или перекладывание бумажек: Делягин о работе правительства РФ