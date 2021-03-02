Диква, , 11:13 — REGNUM Двадцать пять работников базы ООН, расположенной на северо-востоке Нигерии, оказались в осаде в результате нападения исламистских боевиков. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

Боевики из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в город Диква в штате Борно, вытеснили войска с военной базы и подожгли гуманитарный центр. Сотрудники базы укрылись в бункере, его осадили боевики.

Пока никто не пострадал, сообщил анонимный источник агентства. Для отражения атаки развернули военное подкрепление, включая истребители и боевой вертолёт.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша подтвердил, что в Нигерии произошёл «инцидент с безопасностью», но не сообщил деталей инцидента.