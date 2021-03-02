Хабаровск, , 11:07 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 30 марта 2021 года планирует рассмотреть иск прокурора к ПАО «Амурский судостроительный завод». В споре речь идёт об истребовании имущества, передаёт ИА REGNUM.

Иск прокуратуры Хабаровского края поступил в суд 25 февраля. Он принят судьей Дацюк. В деле речь идёт об истребовании некоего имущества, состав которого пока неизвестен. Третьими лицами в дело приглашены ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и управление Росимущества.

На 16 марта также назначено заседание по многомиллионному иску ФГУП «Охрана» Росгвардии, которое требует с завода почти 13,6 млн рублей.