Уфа, , 11:08 — REGNUM Экс-сотрудника исправительной колонии осудили за попытку пронести наркотики в это учреждение в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что в апреле 2020 года 38-летний экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 13 приобрел наркотические вещества с целью сбыта их осужденному. Когда он попытался пронести наркотики в колонию, то был задержан стражами порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков и превышения должностных полномочий. Свою вину фигурант уголовного дела не признал.

В результате суд приговорил его к восьми годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный лишен права занимать должности в системе исполнения наказаний и на госслужбе сроком на пять лет.

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