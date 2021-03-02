Джакарта, , 11:02 — REGNUM Два района в индонезийской провинции Северная Суматра оказались покрыты вулканическим пеплом после извержения вулкана Синабунг утром 2 марта 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника, жители районов Тигандеркет и Кутабулух вместе с командой агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, военными и полицией работают над очисткой территории и домов от вулканического пепла. Задействована также пожарная машина.

Правоохранительные органы раздали жителям защитные маски, в том числе автомобилистам, чтобы уменьшить негативное воздействие вулканического пепла на здоровье человека.

Офицеры патрулируют район, объявленный «красной зоной» вулкана Синабунг.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Синабунг выбросил горячие облака на расстояние до 5 км.

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