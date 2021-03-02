Луганск, , 11:04 — REGNUM Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже местного жителя 1996 года рождения. Об этом сообщил журналист Александр Сладков 2 марта в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, мужчину завербовали сотрудники СБУ два года назад.

«Сведения он собирал и передавал иностранной разведке через Сеть, за вознаграждение… выдал актуальные координаты военных объектов Народной милиции ЛНР (служебная информация, составляющая государственную тайну, разглашение которой было признано опасным для обороны ЛНР)», — рассказал Сладков.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее житель Лисичанска получил 12,5 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины с конфискацией имущества.

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