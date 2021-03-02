Москва, , 11:03 — REGNUM В России вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решён уже в новом бюджетном цикле, в настоящее время правительство РФ прорабатывает этот вопрос. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации (Владимира Путина) правительство уже прорабатывает этот вопрос», — сказала Матвиенко.

Он подчеркнула, что это может произойти в новом бюджетном цикле, в Совфеде держат этот вопрос на контроле, передает РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

В Кремле уточнили, что варианты индексации будет рассматривать экспертное подразделение администрации президента РФ, после чего совместно с правительством будет приниматься решение.

В январе законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

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