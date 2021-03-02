Черкесск, , 11:01 — REGNUM На православном кладбище в столице Карачаево-Черкесии будут решены вопросы ограждения и приведения в порядок территории. Этого потребовал от руководства города Черкесска глава республики Рашид Темрезов. В ходе прямого эфира 1 марта с жителями республики его попросили рассмотреть возможность установки на кладбище дополнительных контейнеров для мусора.

Темрезов переадресовал этот вопрос руководству Черкесска, поручив навести порядок на городском кладбище. Он обратил внимание в том числе на то, что из-за плохого ограждения между могилами ходят коровы, поэтому вопрос с оградой необходимо решить до наступления поминальных мероприятий — Радоницы.

«Там ещё вопросы касательно ограждения и нахождения бесхозного крупного рогатого скот. Это недопустимо, нам надо эту проблему решить, и решить в ближайшее время в том числе и с собственниками этих животных. Попрошу обратить на это внимание. У нас впереди большие православные праздники и поминальные мероприятия. Необходимо, чтобы до этого момента мы этот вопрос решили», — приводит слова Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия».

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