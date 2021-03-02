Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Госдепартамент США и администрация президента страны Джозефа Байдена должны обратить внимание на нарушения прав человека в Турции. С таким призывом выступила двухпартийная группа американских конгрессменов. Об этом сообщается на сайте Stockholm Center for Freedom.

В письме, направленном госсекретарю США Энтони Блинкену, законодатели просят американские власти «обратить внимание на вызывающие тревогу нарушения прав человека, совершаемые при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане». Они указывают на то, что за время своего пребывания на посту главы государства Эрдоган ослабил судебную систему Турции, поставил политических союзников на ключевые военные и разведывательные посты, «расправился со свободой слова и свободной прессой и незаконно заключил в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей меньшинства».

«Стратегическим вопросам по праву уделяется значительное внимание в наших двусторонних отношениях, но грубое нарушение прав человека и отступление от принципов демократии, происходящие в Турции, также вызывают серьезную озабоченность», — подчеркнули конгрессмены.

Согласно письму, для восстановления американо-турецких отношений жизненно важно увидеть изменения в поведении президента Эрдогана и его партии.