Воронеж, , 10:55 — REGNUM Три школы Воронежа временно переведены на дистанционный режим работы 2 марта в связи с отключением воды, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Образовательный процесс переведен на дистанционный формат 2 марта в школах №№ 25, 55, 81. Также ограничена работа пяти детских садов — (№№ 3, 132,134,172,194. Там будут работать дежурные группы. Также изменится расписание работы спортивного комплекса СШОР №9 и МБУ СШ №12.

2 марта с 10:00 до 16:00 «РВК-Воронеж» проводит плановые работы в районе дома 13 по улице 232 Стрелковой Дивизии. В связи с этим в указанный период будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Придонской, Подклетное и «Новый».