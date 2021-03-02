, 11:00 — REGNUM В Федерации профсоюзов железнодорожников Молдавии сообщили о планах провести акцию протеста в Кишинёве. Об этом говорится направленном в адрес мэрии молдавской столицы уведомлении, опубликованном газетой Ziarul de Garda.

В документе указано, что акция запланирована на 4 марта возле парламента Молдавии и администрации президента республики. В связи с ограничениями, действующими в рамках борьбы с пандемией, в акции будет участвовать не более 50 человек.

Как заявили в Федерации профсоюзов, целью акции является защита прав работников Железной дороги Молдавии (ЖДМ).

Стоит отметить, что в Молдавии из-за снижения нагрузок на работу железнодорожного транспорта работникам ЖДМ оформляют простой, из-за чего те получают 75% заработной платы. Кроме того, железнодорожникам не выплачивают зарплату более трёх месяцев.