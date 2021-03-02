Пенза, , 11:25 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 4 марта огласит инвестиционное послание на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В послании пойдет речь о развитии постковидной экономики региона, преодолении кризисных явлений, поддержке бизнеса, налоговых новшествах для предпринимателей, о приоритетах региональной инвестиционной политики.

Также глава области акцентирует внимание на борьбе с безработицей, развитии молодежного и сельского предпринимательства.

Отдельно Белозерцев остановится на внешнеэкономических отношениях Пензенской области, в частности, с Китаем.

Трансляция выступления запланирована на 12:00 (мск) в официальном аккаунте губернатора в Instagram, YouTube-канале Пензенской области, а также в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

ИА REGNUM ранее сообщало, 12 декабря в режиме видеоконференции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел прямую линию с жителями, от которых поступило не менее одной тысячи обращений.

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