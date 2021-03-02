Бангкок, , 10:57 — REGNUM Кандидат на пост мэра на предстоящих 28 марта муниципальных выборах в таиландской провинции Ратчабури Варапорн Ниамракса была застрелена на похоронах. Об этом 2 марта сообщает электронная версия газеты Bangkok Post.

Уточняется, что в ходе стрельбы еще три кандидата на данный пост и районный чиновник были ранены.

Также указывается, что огонь из огнестрельного оружия был открыт неизвестными в молитвенном зале одного из храмов провинции и в результате него пять человек были ранены и доставлены в ближайшие медучреждения, где Ниамракса позднее скончалась. При этом предполагается, что произошедшее связано с «местной политикой и личным конфликтом».

По данным полиции, точное число стрелявших неизвестно, при этом ею 2 марта запрошен ордер на арест подозреваемого — члена провинциальной администрации Ванчарта Ниамракса. Правоохранители намерены предъявить ему обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, и в их ношении в общественных местах без уважительной причины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подросток в возрасте 15 лет стал жертвой стрельбы в школе в городе Пайн-Блафф американского штата Арканзас.