Ярославль, 2 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославле филиал «Россети Центр Ярэнерго» приступил к реализации энергосервисного контракта, заключённого с мэрией города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков с новым светильником и Игорь Шарошихин

1 марта мэр города Владимир Волков и глава филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин раскрыли подробности сделки. «Ярэнерго» обязуется заменить 90% уличных светильников города на светодиодные. Они потребляют на 60% меньше электроэнергии и светят в 2−3 раза ярче существующих фонарей старого образца.

Контракт заключён на 7 лет. В этот период большая часть сэкономленных средств пойдёт подрядчику. За счёт этих денег и производится замена светильников. Городской бюджет получит лишь 5% — около 27 млн рублей в год.

В течение 7 лет филиал «Россети Центр Ярэнерго» будет обязан бесплатно менять вышедшие из строя светильники. По истечении этого срока они перейдут в собственность города, тогда производить замену должны будут городские власти. При этом экономия на электроэнергии уже полностью будет оставаться в бюджете Ярославля.

Как рассказали в «Ярэнерго», срок службы светильников составляет 100 тысяч часов, это примерно 10−11 лет. Таким образом, спустя три-четыре года после истечения энергосервисного контракта уличные фонари вновь потребуют замены.

Всего в областном центре будет заменено 27 505 светильников. Помимо этого энергетики обновят всю инфраструктуру уличного освещения.

«В рамках энергосервисного контракта выполняется комплекс работ. Меняется 18 750 кронштейнов из 27 500. Также полностью меняется схема управления освещением с аналоговой на цифровую. Будет реконструировано диспетчерское управление, которое находится в «Яргорэлектросети». Это позволит видеть поэлементно состояние системы, управлять дистанционно системой наружного освещения, видеть работу светильников в режиме реального времени», — рассказал и.о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

Стоит отметить, что основная часть инфраструктуры освещения принадлежит «МРСК Центра Ярэнерго» через компанию «Яргорэлектросеть». После завершения энергосервисного контракта светильники станут муниципальными, но будут находиться на опорах и кронштейнах частной компании. Впрочем, сами энергетики не видят в этом проблемы: в ряде случаев такая система существует и сегодня.

Завершить замену светильников планируют к концу мая. Для этого «МРСК Центра Ярэнерго» привлекает бригады из районов области.