Токио, , 10:53 — REGNUM Обновлённые Mazda 3 и Mazda CX-30 получат новые двухлитровые силовые агрегаты. Об этом сообщается на портале Carscoops.

Новый мотор под названием e-SkyActiv X стал по сравнению с предшественником более производительнее, экономичнее и экологичнее. Отдача двигателя теперь равна 186 «лошадей» (240 Нм), а выбросы CO2 сократились на 5 — 11 г/км. Кроме того, модели с новым движком и механической трансмиссией будут расходовать примерно на один литр топлива меньше.

В России продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30 начались в середине января нынешнего года. Автомобиль выпускается на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Самая дешёвая его версия продаётся за 1 653 000 рублей.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году российские дилеры реализовали 26 392 новые машины компании Mazda, что на 14% меньше, чем в 2019 году.

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