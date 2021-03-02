Посёлок Целина, Ростовская область, , 10:50 — REGNUM Сироты, проживающие в посёлке Целина Ростовской области, обратились к депутатскому корпусу с просьбой о помощи. Квартиры, которые выдали им власти, оказались непригодными для проживания.

«Такого я ещё не видел! По просьбам жителей Целины посетил очередной объект позора донских властей, в который они заселили детей-сирот. В выданных им местными чиновниками квартирах присутствует плесень, стены покрыты трещинами, а пол и вовсе проваливается. <…> Такой ужас, как в Целине, я вижу впервые. И этому дому всего пять лет», — написал в Instagram депутат донского парламента Евгений Федяев (ЛДПР).

ИА REGNUM сообщало, что ранее Федяев посетил квартиры для сирот в Красном Сулине. Жильё нуждается в срочном ремонте. После инспекции народного избранника оперативно последовала реакция от Центра управления регионом. ЦУР сообщил, что ремонт в квартирах начался и завершится до 1 марта.

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