Казань, , 10:47 — REGNUM Федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор» начало подготовку к противопаводковым мероприятиям на федеральных трассах. Масштабный осмотр дорог запланирован во второй половине марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В настоящее время проводится комплекс профилактических мероприятий для обеспечения бесперебойного и безопасного движения по федеральным трассам, а также сохранности сооружений в период паводка. В частности, в Чувашии дорожными службами заготовлено 925 кубометров инертных материалов, пиломатериалы и инвентарь для выполнения работ по пропуску паводковых вод. Кроме того, сформировано 14 бригад из 80 человек, выделено 39 единиц техники.

В Ульяновской области заготовлено 4 тыс. кубометров инертных материалов. Также сформировано 16 бригад, в состав которых включены порядка 120 человек, выделено 46 единиц техники.

В ближайшее время подрядные организации приступят к расчистке от снега и наледи труб, мостов и водопропускных труб. В учреждении отмечают, что особое внимание будет уделено участкам дорог, входящих в перечень наиболее подверженных опасности подтопления. С 23 марта начнётся предпаводковый осмотр дорог, в ходе которого будет определено состояние потенциально опасных искусственных сооружений.

Отметим, «Волго-Вятскуправтодор» обслуживает почти 2215,6 км федеральных дорог в Татарии, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.