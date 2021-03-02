Подгорица, , 10:47 — REGNUM В данный момент в Черногории вакцинировано 1288 человек, сообщили в институте общественного здравоохранения.

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После получения еще 7 тысяч доз российской вакцины и поставки 30 тысяч доз китайской Sinopharm в стране начнется кампания широкой вакцинации.

Новые меры, вводящие локдаун в Подгорице, Никшиче, Цетине, Херцег-Нови, Улцине и Плужине, действуют со 2 марта, а в Будве и Тивате они действуют две недели назад. Также действует запрет на работу предприятий общественного питания в этих городах.