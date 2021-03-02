Москва, , 10:46 — REGNUM Хамовнический районный суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии строго режима бывшего заместителя главы управления Минобороны по конкурентным процедурам Александра Борувкова за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в 368 млн рублей. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что наказание подсудимому было назначено с учетом смягчающих обстоятельств — полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей.

Кроме того, Борувкову назначен штраф в размере 368 млн рублей, а также удовлетворён иск о взыскании с него свыше 650 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года суд в Москве арестовал советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева. Оба чиновника Минобороны подозреваются следователями в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что в России наблюдается рост количества коррупционных преступлений, нанёсших крупный ущерб.

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