Москва, , 10:46 — REGNUM Рубль 2 марта ослабляется в первой половине дня с 74 до 74,50 руб./доллар. Он попал под некоторое давление по отношению к доллару на фоне общего укрепления американца к основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Его подталкивает вверх повышение доходности гособлигаций США на фоне оптимистичных прогнозов по восстановлению экономики. Накануне статистика показала рост индексов деловой активности PMI в США как опережающих индикаторов последующего экономического роста.

Негатив для рубля добавляет и отрицательная динамика нефтяных цен. В ожидании возможного на заседании стран ОПЕК+ 3−4 марта решения о повышении добычи котировки чёрного золота опустились к $63

Нефть марки Brent с февральских максимумов около $68. Фондовые индексы как показатели общей склонности к покупкам рисковых активов также несколько снижаются, уменьшая и интерес инвесторов к рублёвым инструментам.

Дополнительную напряженность по-прежнему содержит санкционная риторика США, анонсировавших вероятное принятие санкций.

В течение дня давление на рубль может сохраниться, наиболее вероятный диапазон движения курса: 74,10−74,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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